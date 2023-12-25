Продавщица из Норвегии покоряет биатлонный Кубок мира. Теперь ей придется увольняться с работы

На биатлонном Кубке мира с каждым новым этапом появляется все больше открытий среди спортсменов.

В Ленцерхайде удивила 25-летняя норвежка Марит Скоган.

До дебюта на Кубке мира в основе сборной Скоган брала серебро юниорского чемпионата мира в эстафете и пробежала пару гонок на Кубке IBU. Теперь же она — обладательница места в команде и парочки медалей на самом желанном для любого биатлониста старте (после чемпионата мира и Олимпиады, конечно).

Скоган бежала эстафету в Хохфильцене, которую норвежки выиграли. В Ленцерхайде она сначала попала в топ-6 в спринте, а потом стала третьей в гонке преследования. Еще в прошлом сезоне Скоган вряд ли могла мечтать о таком развитии своей карьеры.

История норвежки становится совсем сказочной, когда узнаешь, что в декабре она была на Кубке мира только из-за того, что ей дали отпуск на работе в магазине спортивных товаров XXL. После этапа в Ленцерхайде Марит вернулась в магазин.

«Я пропустила немало смен. Я хожу на работу во вторник, среду и четверг. На самом деле, я собиралась взять несколько смен в январе, но теперь понимаю, что это будет сложно. Думаю, мне нужно поговорить с начальством», — цитирует Скоган NRK.

Успешные выступления на Кубке мира принесли биатлонистке гораздо больше денег, чем она зарабатывает в магазине, хотя она сама не знает, сколько конкретно. В этом сезоне норвежка уже заработала 24 тысячи евро. Не факт, что теперь ей придется продолжать работу в XXL, но окончательное решение все равно будет за Скоган.

Коллега Скоган по сборной Ингрид Тандревольд считает, что в декабре были ее последние смены в магазине.

— Было много разговоров о дополнительной работе Марит, и я думаю, что теперь, к несчастью для XXL, это может закончиться. В новом году будет много веселья, частью которого она станет.

Тренер норвежки Сверре Хубер Каас считает, что биатлонистам не нужно заниматься чем-то еще между соревнованиями из-за риска заболеть. Тем не менее он понимает, почему некоторые вынуждены искать дополнительную работу. Возможно, именно он даст Марит понять, что ей нужно сосредоточиться на биатлонной карьере.

— Ее прогресс очень впечатляет. Как правило, спортсменам нужно время на адаптацию, получение опыта, прежде чем они поймут, соответствуют ли этому уровню или нет. Марит быстро прогрессировала и добилась улучшений от гонки к гонке.