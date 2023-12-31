Губерниев в 90-е состоял в банде: Ездил на разборки. Время было жестким. Погоняло — Длинный

«Когда-то в 1994 году я попросил одного парня, моего бывшего соседа — он был постарше, допустим, его звали Степа… И я ему тогда сказал: “Степа, найди мне работу”. И он меня взял на один маленький заводик. А там собралась зеленоградская братва. Представляете?



Вообще я съездил на три разборки. Я сидел в машине, мне дали в руки монтировку. Спрашиваю: “А что делать-то?” — “По команде выскакивай, а дальше мы скажем, в какую сторону с этой монтировкой бежать”.



Тогда я понял, что это не совсем мое. И на одной тренировке по боксу Степа мне сказал: “Конечно, ты слишком добрый для нашей организации”. И я стал туда ходить редко. А дальше — казино “Карусель”, и об этом я уже рассказывал.



И сейчас, когда все говорят о “Слове пацана”, я только улыбаюсь. Потому что сам в этом варился в 90-е годы. А парень Володя, который рядом со мной тогда в машине сидел и дал мне в руки монтировку, через месяц пропал на дороге между Зеленоградом и Фирсановкой. Машина открыта, клок волос, а парня нет. Его с тех пор и не нашли», — рассказал 49-летний телеведущий в интервью «Матч ТВ».