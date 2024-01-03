Шведский лыжник оскорбительно высказался о биатлоне

Спортсмен рассказал, что в детстве занимался биатлоном, но никогда не любил его. «Не понимаю, почему этот спорт так популярен, и меня это немного раздражает. Не понимаю, почему люди так увлечены этой дисциплиной, и считаю, что к биатлону приковано чересчур много внимания», — заявил он.