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17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Шведский лыжник оскорбительно высказался о биатлоне

Шведский лыжник Вильям Поромаа оскорбительно высказался о биатлонистах. Его слова приводит Ski-Nordique.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен рассказал, что в детстве занимался биатлоном, но никогда не любил его. «Не понимаю, почему этот спорт так популярен, и меня это немного раздражает. Не понимаю, почему люди так увлечены этой дисциплиной, и считаю, что к биатлону приковано чересчур много внимания», — заявил он.

Поромаа назвал биатлонистов неудавшимися лыжниками. Также он сравнил биатлонистов с охранниками, которые мечтали стать полицейскими, но не смогли.

Российские лыжники и биатлонисты с весны 2022 года не принимают участие в международных турнирах из-за санкций со стороны международных спортивных федераций.

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