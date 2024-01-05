Белорус Смольский опередил всех россиян на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

Смольский прошел дистанцию за 23 минуты 58,4 секунды при чистой стрельбе на двух огневых рубежах. Вторым стал россиянин Александр Корнев (+24,1 секунды; без промахов), третьим финишировал его соотечественник Александр Логинов (+51,3, без промахов).