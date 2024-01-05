Каюмова победила в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россиянка Валерия Каюмова стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который прошел в Раубичах (Белоруссия).

На дистанции 7,5 км она показала результат 22 минуты 18,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла Тамара Дербушева (отставание 4,6 секунды; 0 промахов), третьей стала Анастасия Гореева (+9,9; 1).

Третий этап Кубка Содружества завершится 7 января.