Братья Бе не попали в тройку призеров на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немец Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Победитель преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 12,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (отставание 1,8 секунды; 1 промах), на третьей строчке расположился его соотечественник Эндре Стрёмсхейм (+5,4; 1).

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится 7 января.