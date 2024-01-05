Братья Бе не попали в тройку призеров на этапе Кубка мира по биатлону
Немец Долль победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Немец Долль победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немец Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Победитель преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 12,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (отставание 1,8 секунды; 1 промах), на третьей строчке расположился его соотечественник Эндре Стрёмсхейм (+5,4; 1).
Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится 7 января.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.