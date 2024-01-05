Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Спартак
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Адмирал
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
Автомобилист
03
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Витязь
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Дженоа
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Барыс
51
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
6.01
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
6.01
Нью-Джерси
Чикаго
Хоккей. НХЛ
6.01
Анахайм
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Детройт
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Виннипег
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Айлендерс
15
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
28Матч звезд КХЛ
18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Братья Бе не попали в тройку призеров на этапе Кубка мира по биатлону

Немец Долль победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Наверх
Источник: AFP 2023

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Немец Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Победитель преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 12,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (отставание 1,8 секунды; 1 промах), на третьей строчке расположился его соотечественник Эндре Стрёмсхейм (+5,4; 1).

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится 7 января.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года
Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь