Бреза-Буше стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

27-летняя француженка преодолела дистанцию за 22 минуты 43 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Немка Франциска Пройс не допустила ни один промах и финишировала второй (+4,4 секунды). Третье место с 1 промахом заняла еще одна представительница Франции Софи Шово (+4,6).