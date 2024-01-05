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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бреза-Буше стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золотую медаль в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

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Источник: AFP 2023

27-летняя француженка преодолела дистанцию за 22 минуты 43 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Немка Франциска Пройс не допустила ни один промах и финишировала второй (+4,4 секунды). Третье место с 1 промахом заняла еще одна представительница Франции Софи Шово (+4,6).

Четвертый этап Кубка мира по биатлону проходит с 5 по 7 января. В субботу, 6-го числа, состоятся две гонки преследования: мужская и женская.

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