Смольский выиграл пасьют на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону, Латыпов — вне топ-3
В Раубичах (Беларусь) прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024 по биатлону.
В Раубичах (Беларусь) прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024 по биатлону.
Победителем пасьюта стал серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский. Вторым к финишу пришёл 29-летний россиянин Александр Поварницын. Тройку призёров замкнул 22-летний Александр Корнев.
Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам прошедшей ранее спринтерской гонки.
Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Раубичи. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
1. (1) Антон Смольский (Беларусь) — 34.15,6 (3 промаха).
2. (4) Александр Поварницын (Россия) — отставание 20,1 (0).
3. (2) Александр Корнев (Россия) +34,5 (3).
4. (5) Эдуард Латыпов (Россия) +42,0 (3).
5. (8) Кирилл Бажин (Россия) +51,3 (1).
6. (14) Антон Бабиков (Россия) +1.03,1 (1).