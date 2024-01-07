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7 января, источник: Спорт РИА Новости

Биатлонисты из России не выиграли ни одной гонки на этапе Кубка Содружества

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 40,2 секунды, допустив два промаха. Второе место занял россиянин Рустам Каюмов (отставание 3,9 секунды; 0 промахов), третьим стал его соотечественник Карим Халили (+22,1; 0). Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустили гонку.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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