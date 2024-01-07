Биатлонисты из России не выиграли ни одной гонки на этапе Кубка Содружества

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 40,2 секунды, допустив два промаха. Второе место занял россиянин Рустам Каюмов (отставание 3,9 секунды; 0 промахов), третьим стал его соотечественник Карим Халили (+22,1; 0). Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустили гонку.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.