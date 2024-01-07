Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Бостон
Б
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Ванкувер
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Питтсбург
14
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
7 января, источник: Чемпионат.com

«Трудился больше, чем планировал». Смольский прокомментировал победу в масс-старте

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Беларусь).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

"Гонка получилась сложной, динамичной, быстрой. В морозную погоду было быстрое скольжение, но достаточно сложные условия для проведения соревнований, потому что очень холодно. К морозам нужно готовить себя и морально, и физически. Скажу, что были некоторые нюансы, которые заставили меня трудиться больше, чем я планировал (улыбается), так как приходилось заходить на штрафные круги. Но на заключительном рубеже я воспользовался шансами, которые давали мне соперники, и очень рад, что всё так получилось.

О чём думал на последней стрельбе? Честно говоря, настолько динамичная гонка, что я просто не успевал сообразить, что происходит. Просто делал всё, что умею, на автомате. Благодаря серьёзной подготовке даже не приходилось думать, какие действия нужно совершать. Я просто приходил на рубеж, вёл работу, и всё сложилось«, — передаёт слова Смольского корреспондент “Чемпионата” Михаил Чесалин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь