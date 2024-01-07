«Трудился больше, чем планировал». Смольский прокомментировал победу в масс-старте

"Гонка получилась сложной, динамичной, быстрой. В морозную погоду было быстрое скольжение, но достаточно сложные условия для проведения соревнований, потому что очень холодно. К морозам нужно готовить себя и морально, и физически. Скажу, что были некоторые нюансы, которые заставили меня трудиться больше, чем я планировал (улыбается), так как приходилось заходить на штрафные круги. Но на заключительном рубеже я воспользовался шансами, которые давали мне соперники, и очень рад, что всё так получилось.