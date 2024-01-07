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16:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские биатлонисты выиграли десятую эстафету подряд на Кубке мира

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мужская сборная Норвегии по биатлону стала победителем эстафетной гонки 4 по 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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Источник: IBU

Команда, в составе которой выступили Эндре Стрёмсхейм, Стурла Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё, прошла дистанцию за 1 час 17 минут 34,2 секунды, использовав семь дополнительных промахов. Вторыми стали немцы Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат и Филипп Хорн (отставание 2.01,9; 1 штрафной круг и 15 дополнительных патронов), третьем место заняли итальянцы Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель (+2.50,5; 0+16).

Мужская сборная Норвегии выиграла десятую эстафетную гонку на этапах Кубка мира подряд. Команда не проигрывает с января 2022 года, когда первое место заняли россияне, а норвежцы финишировали седьмыми.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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