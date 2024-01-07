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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня всё замёрзло». Анна Сола прокомментировала победу в масс-старте

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах.

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Источник: РИА "Новости"

"Гонкой, конечно, довольна — первое место! Я его очень долго ждала. После всех этих неудач мне было очень тяжело. И большое спасибо людям, которые меня поддержали, каждое слово поддержки для меня было очень важно.

На самом деле я очень сильно замёрзла и, когда ехала к четвёртой стрельбе, думала: «Хоть бы не больше двух штрафов», чтобы поскорее добраться до финиша. Я не знаю, как я дотерпела до финиша, у меня всё замёрзло. Это была первая гонка за долгое время, когда мне было настолько холодно«, — передаёт слова Солы корреспондент “Чемпионата” Михаил Чесалин.

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