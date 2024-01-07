«Дома выступать всегда сложнее». Майгуров — о победах белорусов и поддержке болельщиков

Он также заявил, что ему отрадно наблюдать, как многие болельщики, раньше ездившие на Кубок мира, теперь болеют за спортсменов на Кубке Содружества.

"Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее. Победы белорусских спортсменов — это хороший результат работы и подарок как для организаторов, так и для болельщиков, которые пришли, не побоялись мороза. И, кстати, я бы хотел сказать отдельное спасибо тем болельщикам, которые приехали из России с детьми, с семьями. Те, кто ездили раньше на Кубок мира, сейчас ездят на Кубок Содружества. Здорово, что традиции сохраняются.