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16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дома выступать всегда сложнее». Майгуров — о победах белорусов и поддержке болельщиков

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал результаты спортсменов из Беларуси на четвёртом этапе Кубка Содружества, который сейчас проходит в Раубичах (Беларусь).

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Источник: РИА "Новости"

Он также заявил, что ему отрадно наблюдать, как многие болельщики, раньше ездившие на Кубок мира, теперь болеют за спортсменов на Кубке Содружества.

"Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее. Победы белорусских спортсменов — это хороший результат работы и подарок как для организаторов, так и для болельщиков, которые пришли, не побоялись мороза. И, кстати, я бы хотел сказать отдельное спасибо тем болельщикам, которые приехали из России с детьми, с семьями. Те, кто ездили раньше на Кубок мира, сейчас ездят на Кубок Содружества. Здорово, что традиции сохраняются.

Атмосфера на Кубке Содружества в Раубичах заставляет нас вспомнить о том, что было раньше на Кубке мира. И если раньше наши болельщики знали преимущественно тех российских спортсменов, которые выступают на Кубке мира, то сейчас они знают гораздо большее количество биатлонистов, выступающих у нас в стране. А ведь и лидеры каждый раз новые, постоянная интрига до последнего рубежа, до последнего выстрела. Это, конечно, здорово«— передает слова Майгурова корреспондент “Чемпионата” Михаил Чесалин.

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