Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Аталанта
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго
Калгари
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Лацио
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Нефтехимик
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Спартак
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Куньлунь РС
43
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Эмполи
Милан
03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
53
Хоккей. КХЛ
13:00
Трактор
Локомотив
13
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Динамо Мн
25
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная Франции одержала победу в женской эстафете 4×6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Наверх
Источник: AFP 2023

За француженок выступили Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюли Симон. Команда прошла дистанцию за 1 час, 12 минут и 42,5 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав 12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла команда Норвегии, которую представили Юни Арнеклейв, Марит Скуган, Каролине Кноттен и Ингрид Тандреволд (отставание +9,3 секунды, 0 штрафных кругов+10 дополнительных патронов).

На третьей строчке — сборная Швеции, у которой на старт вышли Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Оберг и Эльвира Оберг (+33,5, 1+8).

Женская эстафета стала заключительной гонкой на этапе Кубка мира в Оберхофе. Следующий этап пройдет в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 История Леры Кудрявцевой: от «Песни года» до свадьбы с хоккеистом Макаровым
«Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь