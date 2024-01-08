«Это просто ужасно!» Биатлонисты в шоке от уровня организации этапа Кубка мира в Германии

Оберхоф в очередной раз заставил помучиться биатлонистов. В прошлом году чемпионат мира в этом немецком местечке чуть не отменили из-за тёплой погоды и отсутствия снега, и за год ничего не поменялось. Оберхоф остался в расписании Кубка мира и продолжает доставлять неприятности атлетам.

«Худшие условия, которые я видел в Оберхофе»

Первый этап Кубка мира в новом 2024 году начался с переноса первой же гонки из-за дождей и тёплой погоды. Биатлонисты и сервис-бригады сборных были в бешенстве от состояния трассы, которая в буквальном смысле состояла из камней, веток и снега.

«Это, пожалуй, худшие условия, которые я видел в Оберхофе. На трассе много коры и камней, но это ещё полбеды. На некоторых участках очень мало снега. Надеюсь, у организаторов есть время, чтобы убрать камни с трассы. Думаю, трассы Кубка мира должны быть подготовлены лучше. Конечно, это вызывает вопросы. На этапе в Оберхофе всегда хорошая атмосфера, но такая подготовка никуда не годится, мы портим лыжи. Очень неприятные впечатления», — рассказал перед стартом этапа Йоханнес Бё.

«Я была в ужасе. На трассе было так много камней и палок. На тренировке я бежала без винтовки за спиной, поэтому я уже боюсь пятницы, когда оружие окажется со мной», — ужасалась Каролин Кноттен.

Было холодно и сыро. Тренировка получилась действительно ужасной. Трасса очень странная, со смесью гравия, еловых веток и камней. Это худшая тренировка в моей карьере на Кубке мира. Йоханнес Дале-Шевдал

«Это ужасно! Это совершенно безумные условия для тренировок. По крайней мере, для меня это антирекорд. Это худший тренировочный день за всю историю. Снег состоит на 50% из снега и на 50% из почвы, веток и камней», — жаловался Стрёмсхейм.

«Честно говоря, условия слишком плохие. Я не вижу смысла продолжать проводить соревнования в это время в Оберхофе. Вчера было ужасно плохо, но хоть сегодня немного лучше», — рассказывал Себастиан Самуэльссон.

«Эксперты в создании неблагоприятных условий»

К 5 января в Оберхофе слегка похолодало, но и это не обрадовало начальника сервис-бригады сборной Норвегии Тобиаса Даль Фенре. Он объяснил, что камни на трассе могли вмёрзнуть в снег.

«Было собрано много камней, и я надеюсь, что организаторы убрали большинство из них. Мы боимся, что камни примёрзнут, тогда лыжи сильно поцарапаются», — объяснил Фенре.

Когда биатлонисты всё же вышли на старт, ужаснулись уже болельщики. Трасса действительно была похожа на грязные полосы растаявшего снега среди пожухлой зелёной травы.

«После погоды, которая стояла последние два или три дня, условия были действительно неплохими. Но, вероятно, это были одни из худших условий, с которыми мы когда-либо сталкивались. IBU и Оберхоф становятся экспертами в создании неблагоприятных условий. Не так много спортсменов жаловались на ситуацию, но я думаю, что сервисмены разочарованы тем, что многие лыжи повреждены», — высказался Уле-Эйнар Бьорндален.

Трасса заставляла сервис-бригады вносить коррективы в подготовку лыж. Некоторые вообще выбирали худшие пары, ведь после гонки они всё равно подлежат утилизации.

«Например, у Ингрид Тандреволд есть восемь пар лыж на тёплую погоду, которые лучше, чем те, на которых она бежала сегодня. Мы не рискуем, когда на трассе такие большие камни. Можно просто испортить лыжи, если они попадут в неудачное место», — объяснил Фенре.

Перед эстафетами, которые завершали первый из немецких этапов, в Оберхофе выпал снег, поднялся сильный ветер и опустился туман. Катаклизмы оставили след на гонке. Так, Тарьей Бё опоздал на старт третьего этапа из-за того, что просто не увидел, как финишировал Стурла Легрейд.

Норвегия всё же победила, да ещё и с двухминутным преимуществом. После гонки в прямом эфире счастливый финишёр команды Йоханнес Бё подтвердил, что условия Оберхофа действительно непростые, но болельщики на стадионе создают невероятную атмосферу, за которую невозможно не любить это местечко.

Несмотря на лестные отзывы, нет сомнений, что биатлонисты продолжат бороться за перенос оберхофского этапа. Рано или поздно такая грязная трасса с камнями может привести к катастрофе, а этого явно не хотят ни руководство IBU, ни спортсмены, ни болельщики.

Другой вопрос — куда переносить этап и как менять календарь? IBU этой зимой опробовал арену в Ленцерхайде, вернулся в Северную Америку, но станут ли эти варианты настоящим выходом из ситуации, пока непонятно.