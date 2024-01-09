Биатлонистки мирового уровня уходят из спорта посреди сезона. А суперзвезда пропускает гонку за гонкой

Мировой биатлон в пренеприятном положении.

Мало того, что России и Белоруссии нет на Кубке мира, так еще и спортсмены массово досрочно завершают сезон и берут паузу в карьере.

Первой стала француженка Хлоя Шевалье. Чемпионка Европы без подробностей сообщила о своем решении в соцсетях.

— Пользуясь случаем, сообщаю, что мне нужно на время взять паузу от биатлона…

В нынешнем сезоне на КМ Шевалье показала лучший результат в спринте на этапе в Эстерсунде — 12-я. После гонок в Ленцерхайде биатлонистку отправили во вторую команду на Кубок IBU, но реабилитироваться там не вышло.

Следующей решила на какое-то время или вообще на совсем (пока сложно понять) завязать с биатлоном обладательница Кубка IBU прошлого сезона Тильда Йоханссон. Шведка была более открыта со своими фанатами, когда делала заявление.

— Прошедший год был крайне напряженным как физически, так и психологически. Я много боролась с [отсутствием] мотивации, желания и радости от этого вида спорта. Это отразилось на моей психике, на мне как личности и на моем самочувствии.

Элитный спорт — это сложно, и я восхищаюсь и равняюсь на всех, кто работает в этой отрасли. Но в данный момент она не является лучшим выбором для меня, и это разрывает мне сердце, потому что я люблю биатлон. Не думаю, что сейчас мне комфортно, по крайней мере, этого не было. Я пробовала [подождать], но пришла к выводу, что настало время действовать, и поэтому я беру бессрочный перерыв в биатлоне, чтобы найти себя. Мне предстоит выяснить, что будет в будущем, но сейчас я сосредоточусь на себе и постараюсь стать лучшей версией себя!

В этом сезоне на Кубке мира лучший результат призера чемпионата Европы — 27-е место в спринте на этапе в Хохфильцене. После него шведка отправилась на Кубок IBU, но не смогла пробежать там достойно.

Волна завершения сезона захлестнула и немку, призера Кубка мира Анну Вайдель.

— К сожалению, из-за слишком большого количества проблем со здоровьем сезон для меня уже закончен. Я участвовала в соревнованиях каждую зиму с самого детства. Тем труднее мне принять такое решение сейчас, но, к сожалению, мое тело сейчас не в форме. Пришло время поправить здоровье.

Биатлонистка бежала в этом сезоне только на этапе КМ в Хохфильцене (лучшая гонка — пасьют — 49-я) и на этапе Кубка IBU в Мартелле.

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Беспокойство вызывает и состояние одного из топов сборной Италии — Доротеи Вирер. Призер Олимпиады, чемпионка мира испытывает проблемы со здоровьем.

Прямо сейчас биатлонистка идет на непривычной позиции в общем зачете Кубка мира — 24-я. На подиуме она была только в смешанной эстафете на этапе в Эстерсунде — 3-е место.

Вирер не бежала масс-старт в Ленцерхайде в декабре 2023-го, а также пропустила этап в Оберхофе. Не появится Доро и в Рупольдинге. Как бы такими темпами она тоже не решила завершить сезон досрочно.