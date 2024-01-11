За любовь к России экс-босс биатлона сядет в тюрьму. 77-летнего норвежца обвиняют в связи с русскими проститутками

Бывший босс Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг совсем скоро наконец-то узнает свою судьбу. С 9 января по 16 февраля в Норвегии начался суд на функционером по делу, которое тянется с 2018 года.

Бессебергом заинтересовалась австрийская полиция. Именно она провела рейд в штаб-квартире в Зальцбурге. Обыск был связан с расследованием в отношении Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш. Вскоре к делу подключилась и норвежская полиция. Сначала не сообщалось, что конкретно сделали Бессеберг и Реш, а потом стало известно об обвинениях в коррупции.

Всей этой истории не случилось бы, не дай основания для запуска дела информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Сам Бессеберг рассказал, что расследование касается паспортов крови российских биатлонистов, которых IBU якобы покрывал на мировом форуме-2017 в Хохфильцене. Чиновник не понимал, каким образом фигурирует в деле, но ушел с поста босса организации. Быстро выяснить, кто виноват, полиции не удалось. Разбирательства затянулись.

В полученном докладе по итогам расследования описывались якобы многочисленные взятки Бессебергу от России. При обыске в его доме было обнаружено много дорогих часов. Также сообщалось о поездках Андерса на охоту в Россию и пользовании услугами проституток. Был и рассказ о подкупе членов конгресса при выборе места проведения чемпионата мира-2021. Самое интересное, что Реш и Бессеберг признались в этом, но заявили, что на результаты взятки явно не повлияли — Тюмень победила заслуженно.

Соревнования в Тюмени так и не состоялись из-за многочисленных допинговых случаев в нашем биатлоне. Причастность Бессеберга к сокрытию положительных допинг-проб в 2020 году следствие перестало рассматривать. Доказательств, что IBU как-то помогал «грязным» россиянам, не нашлось. Несмотря на это, обвинения с чиновника не сняли. В период с 2009 по 2018 год Бессеберг позволял себе много лишнего.

"Когда ваш телефон прослушивается, вы об этом не подозреваете. И в этих разговорах есть определенные моменты, которые будет очень сложно объяснить. Не хочу вдаваться в подробности, но мы получили доступ к материалам, и многое из них можно найти в нашем отчете.

По телефону собеседники свободно обсуждали происходящее и свои мотивы. Оба были разочарованы, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложило все усилия для разоблачения допинга в российском биатлоне. IBU практически пытался помочь русским дать отпор.

Насколько обширны и убедительны доказательства в нашем отчете? Когда речь заходит о допинге в российском биатлоне, это поражает. Сделал ли IBU все возможное, чтобы избавиться от допинга? Ответ — нет. Например, когда всплыли случаи с применением ЭПО. Именно Бессеберг был ответственным, но он предпочел ничего не делать. И таких примеров было несколько. Бессеберг был «мягкотелым» в антидопинговой работе. Когда российских биатлонистов ловили, то обычно это были спортсмены не самого высокого уровня.

Мы не нашли доказательств конкретной коррупции со стороны Бессеберга, но знаем, что ему были доступны проститутки. Мы также в курсе, что россияне организовывали ему дорогостоящие поездки на охоту. Мы знаем, что он отстаивал интересы России больше, чем можно было бы ожидать от спортивного лидера, который считает, что Россия является важной страной для спорта. Он пошел гораздо дальше", — приводит слова адвоката Джонатана Тейлора VG.

На суде в качестве свидетелей выступают и Реш, и Родченков, и нынешний президент IBU Олле Далин, и многие другие.

Бессеберг уже отверг обвинения в получении взятки часами, поездке на охоту и проведении времени с проститутками. Суд планирует доказать обратное. Если все получится, чиновник может сесть в тюрьму на 10 лет.

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Реш была оправдана весной прошлого года. Бывший генеральный секретарь IBU сумела доказать, что обвинения были выдвинуты ошибочно.