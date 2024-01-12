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10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Свердловской области с Казакевич победила в гонке на ЧР по биатлону

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сборная Свердловской области одержала победу в женской командной гонке на чемпионате России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

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Источник: РИА "Новости"

Команда, в состав которой вошли Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева, преодолела дистанцию в 7,5 км за 25 минут 1,7 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла сборная ХМАО-ЮГРА 1 в составе Алины Кудисовой, Ксении Довгой, Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой (отставание 2 минуты 57 секунд; 5 промахов).

На третьей строчке расположилась сборная ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина) с отставанием в 3 минуты 26,7 секунды, допустив 5 промахов.

Чемпионат России по биатлону в Чайковском завершится 14 января. Позднее в пятницу пройдет командная гонка у мужчин.

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