Сборная Свердловской области с Казакевич победила в гонке на ЧР по биатлону

Команда, в состав которой вошли Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева, преодолела дистанцию в 7,5 км за 25 минут 1,7 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла сборная ХМАО-ЮГРА 1 в составе Алины Кудисовой, Ксении Довгой, Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой (отставание 2 минуты 57 секунд; 5 промахов).

На третьей строчке расположилась сборная ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина) с отставанием в 3 минуты 26,7 секунды, допустив 5 промахов.