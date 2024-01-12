Губерниев: слушаем гимн России в честь команды, которая де-факто проиграла. Нехорошо это

Напомним, победителями гонки стали спортсмены сборной Беларуси, однако они выступают на соревнованиях вне зачёта, поэтому чемпионами России в этой дисциплине стали тюменцы, занявшие второе место в гонке.

«Выступаем вместе в Кубках России и чемпионате, проигрываем белорусам, деньги им призовые не платим и медали не вручаем! А потом радостно слушаем гимн России в честь команды, которая де-факто проиграла… Неправильно это, нехорошо», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.