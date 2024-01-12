Норвежская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Норвежка Ингрид Тандревольд стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Норвежка Ингрид Тандревольд стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.
Тандревольд в пятницу показала время 19 минут 25,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.
Второе место заняла шведка Мона Брурссон (+18,2 секунды, без промахов), третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+19,0 секунды, без промахов).
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.