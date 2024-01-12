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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Норвежка Ингрид Тандревольд стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

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Источник: РИА "Новости"

Тандревольд в пятницу показала время 19 минут 25,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Мона Брурссон (+18,2 секунды, без промахов), третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+19,0 секунды, без промахов).

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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