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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-глава мирового биатлона признался, что пользовался услугами проституток

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток в период нахождения во главе организации. Ранее норвежец опровергал данную информацию.

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Источник: AP 2023

Процесс по делу Бессеберга стартовал 9 января и продлится до 16 февраля. Ранее Бессебергу, который более 25 лет был президентом IBU, было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Представитель обвинения заявила в суде, что Бессеберг в одном из телефонных разговоров согласился на встречу с проститутками, которая была организована и оплачена российскими государственными чиновниками. Обвинение расценивает это как коррупцию.

«Это случалось. Надеюсь, что моя семья не узнает, что я пользовался услугами проституток. Если говорить в общем о российских руководителях биатлона, возможно, что эти услуги организовывались ими. Я никогда, так сказать, не выходил на улицу», — приводит слова Бессеберга VG.

Норвежец также рассказал о том, что происходило после того, как в его дверь однажды постучала женщина.

«Стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне. Думаю, что у меня был секс с этой девушкой. Нет, я не платил за это. И поэтому я не могу утверждать, что это была проститутка, потому что я ничего не платил. Не могу сказать, что ее прислал Кущенко, но, вероятно, это сделал кто-то из оргкомитета», — добавил Бессеберг.

Также коррупционный характер, по мнению обвинения, имели поездки Бессеберга в Россию на охоту, которые, по заявлению прокурора, оплачивались российскими чиновниками. Одна из поездок якобы связана с проведением этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2018 году. Как отмечается, общая стоимость трофеев, полученных в поездках в Чехию и Австрию составляет около 500 тысяч крон (48 тысяч долларов). Экс-глава IBU также якобы пользовался арендованным автомобилем марки BMW, затраты на который составили 850 тысяч крон (82 тысячи долларов), средства были предоставлены компанией Infront, получившей от IBU маркетинговые права на соревнования.

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