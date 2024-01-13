Экс-глава мирового биатлона признался, что пользовался услугами проституток

Процесс по делу Бессеберга стартовал 9 января и продлится до 16 февраля. Ранее Бессебергу, который более 25 лет был президентом IBU, было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Представитель обвинения заявила в суде, что Бессеберг в одном из телефонных разговоров согласился на встречу с проститутками, которая была организована и оплачена российскими государственными чиновниками. Обвинение расценивает это как коррупцию.

«Это случалось. Надеюсь, что моя семья не узнает, что я пользовался услугами проституток. Если говорить в общем о российских руководителях биатлона, возможно, что эти услуги организовывались ими. Я никогда, так сказать, не выходил на улицу», — приводит слова Бессеберга VG.

Норвежец также рассказал о том, что происходило после того, как в его дверь однажды постучала женщина.

«Стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне. Думаю, что у меня был секс с этой девушкой. Нет, я не платил за это. И поэтому я не могу утверждать, что это была проститутка, потому что я ничего не платил. Не могу сказать, что ее прислал Кущенко, но, вероятно, это сделал кто-то из оргкомитета», — добавил Бессеберг.