Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Сельта
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Торпедо
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Байер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лас-Пальмас
Вильярреал
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Лада
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Хоккей. НХЛ
14.01
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.01
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.01
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто
Колорадо
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
13
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
14.01
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.01
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
14.01
Вегас
Калгари
Все события
Фоторепортажи
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
28Матч звезд КХЛ
17:30 (мск), источник: ТАСС

В российском биатлоне появится дисциплина «командный спринт»

Первая гонка пройдет в апреле на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 января. Союз биатлонистов России (СБР) в сезоне-2023/24 внедрит на соревнованиях экспериментальную дисциплину «командный спринт». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сообщается, что каждая команда, принимающая участие в такой гонке, будет состоять из двух спортсменов одного пола. Каждый должен будет пройти дистанцию 1,5 км. Передача эстафеты происходит после каждой стрельбы, всего предусмотрено четыре огневых рубежа (два лежа и два стоя). Использование дополнительных патронов в новой дисциплине не допускается, длина штрафного круга составит 75 м.

«В этом сезоне СБР в качестве эксперимента вводит в свою соревновательную программу новую динамичную дисциплину, которая будет сочетать в себе элементы спринта и эстафеты. Планируем, что проведем первую, историческую гонку на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске. Уже согласовали это с Белорусской федерацией биатлона», — цитирует пресс-служба президента СБР Виктора Майгурова.

Финальный этап Кубка Содружества пройдет с 10 по 14 апреля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карелин: Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны
Кавазашвили: Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь