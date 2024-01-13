Итальянец Джакомель сенсационно стал вторым на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Кристиансен пробежал дистанцию за 22 минуты 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель с отставанием от лидера в 16,9 секунды и одним промахом. Призовую тройку замкнул еще один норвежец Тарьей Бё (отставание 20,1 секунды, 0 промахов), а его брат Йоханнес Бё, лидер общего зачета Кубка мира, финишировал девятым (+43,6, 1 промах).