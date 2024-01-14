Дербушева выиграла третью гонку подряд на чемпионате России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Тамара Дербушева стала победительницей большого женского масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Дербушева не допустила промахов на четырех огневых рубежах и завершила 12-километровую дистанцию с результатом 39 минут 45,5 секунды. Второй с отставанием в 1 минуту 9,4 секунды и двумя промахами стала Виктория Сливко, замкнула тройку призеров Наталия Шевченко (+1.16,1; 3 промаха).