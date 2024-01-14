Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Виттоцци пробежала дистанцию 10 км за 30 минут 30,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Следом идут норвежка Ингрид Тандревольд с отставанием в 0,7 секунды и одним промахом. Третьей стала еще одна норвежка Юни Арнеклейв (+9,1, 0 промахов), повторив свой лучший результат в карьере.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.