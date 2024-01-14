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14 января, источник: Спорт РИА Новости

Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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Источник: AP 2023

Виттоцци пробежала дистанцию 10 км за 30 минут 30,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Следом идут норвежка Ингрид Тандревольд с отставанием в 0,7 секунды и одним промахом. Третьей стала еще одна норвежка Юни Арнеклейв (+9,1, 0 промахов), повторив свой лучший результат в карьере.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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