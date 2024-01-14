Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Дале преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 38 секунд, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Ветле Кристиансен (+1,7 секунды; 3 промаха), третьим стал еще один представитель Норвегии — Йоханнес Бё (+2,4; 2).

Для 26-летнего Дале победа в Рупольдинге стала третьей в личных гонках на Кубке мира. Впервые он выиграл в пасьюте. В четвертой подряд гонке преследования на Кубке мира весь пьедестал заняли норвежские биатлонисты.