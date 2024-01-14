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14 января, источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Дале стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в немецком Рупольдинге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дале преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 38 секунд, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Ветле Кристиансен (+1,7 секунды; 3 промаха), третьим стал еще один представитель Норвегии — Йоханнес Бё (+2,4; 2).

Для 26-летнего Дале победа в Рупольдинге стала третьей в личных гонках на Кубке мира. Впервые он выиграл в пасьюте. В четвертой подряд гонке преследования на Кубке мира весь пьедестал заняли норвежские биатлонисты.

Шестой этап Кубка мира пройдет с итальянской Антерсельве с 18 по 21 января.

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