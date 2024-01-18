Йоханнес Бё выиграл малую индивидуальную гонку на Кубке мира
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в малой индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в малой индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце.
Йоханнес Бе преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 28 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его старший брат Тарьей Бё (+1 минута 36,1 секунды; 2 промаха). Третье место занял немец Йоханнес Кюн (+1.44,0; 2 промаха).
Седьмой результат показал дебютировавший на Кубке мира немец Данило Ритмюллер (+2.27,6; 1).
Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится 21 января.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.