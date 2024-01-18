Йоханнес Бё выиграл малую индивидуальную гонку на Кубке мира

Йоханнес Бе преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 28 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его старший брат Тарьей Бё (+1 минута 36,1 секунды; 2 промаха). Третье место занял немец Йоханнес Кюн (+1.44,0; 2 промаха).

Седьмой результат показал дебютировавший на Кубке мира немец Данило Ритмюллер (+2.27,6; 1).

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится 21 января.