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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё выиграл малую индивидуальную гонку на Кубке мира

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в малой индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

Йоханнес Бе преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 28 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его старший брат Тарьей Бё (+1 минута 36,1 секунды; 2 промаха). Третье место занял немец Йоханнес Кюн (+1.44,0; 2 промаха).

Седьмой результат показал дебютировавший на Кубке мира немец Данило Ритмюллер (+2.27,6; 1).

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце завершится 21 января.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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