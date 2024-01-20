Германия выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов показали результат 38 минут 58,0 секунды, использовав один дополнительный патрон на четырех огневых рубежах. Второе место заняли норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен (отставание 11,2 секунды; 8 дополнительных патронов), третье место заняла сборная Австрии (+28,3; 0+4) в составе Лизы Хаузер и Симона Эдера.