Германия выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сборная Германии по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сборная Германии по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов показали результат 38 минут 58,0 секунды, использовав один дополнительный патрон на четырех огневых рубежах. Второе место заняли норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен (отставание 11,2 секунды; 8 дополнительных патронов), третье место заняла сборная Австрии (+28,3; 0+4) в составе Лизы Хаузер и Симона Эдера.
Этап завершится 21 января.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.