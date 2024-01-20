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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Германия выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сборная Германии по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов показали результат 38 минут 58,0 секунды, использовав один дополнительный патрон на четырех огневых рубежах. Второе место заняли норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Кристиансен (отставание 11,2 секунды; 8 дополнительных патронов), третье место заняла сборная Австрии (+28,3; 0+4) в составе Лизы Хаузер и Симона Эдера.

Этап завершится 21 января.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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