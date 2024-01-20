Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Команда, в составе которой выступали Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Тарьей и Йоханнес Бё, показала результат 1 час 4 минуты 36,3 секунды, затратив восемь дополнительных патронов.

Второй стала команда Италии (отставание — 22,3 секунды; 5 дополнительных патронов), которую представляли Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Бьона и Томмазо Джакомель.

Бронзовыми призерами стали шведы (+1.07,8; 0+9) в составе Анны Магнуссон, Эльвиры Эберг, Йеспера Нелина и Мартина Понсилуомы.

Этап завершится 21 января.