Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира
Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира.
Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Команда, в составе которой выступали Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Тарьей и Йоханнес Бё, показала результат 1 час 4 минуты 36,3 секунды, затратив восемь дополнительных патронов.
Второй стала команда Италии (отставание — 22,3 секунды; 5 дополнительных патронов), которую представляли Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Бьона и Томмазо Джакомель.
Бронзовыми призерами стали шведы (+1.07,8; 0+9) в составе Анны Магнуссон, Эльвиры Эберг, Йеспера Нелина и Мартина Понсилуомы.
Этап завершится 21 января.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.