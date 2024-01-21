Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на 4-м этапе Кубка России

Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на 4-м этапе Кубка России

В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 по биатлону.