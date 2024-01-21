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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на 4-м этапе Кубка России

В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Его победительницей стала чемпионка Европы в сингл-миксте россиянка Виктория Сливко. Вторым к финишу пришла Полина Шевнина. Тройку призёров замкнула Лариса Куклина.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Масс-старт, 12 км, женщины

  1. Виктория Сливко (Россия) — 44.53,6 (1 промах).
  2. Полина Шевнина (Россия) — отставание 1.18,2 секунды (4).
  3. Лариса Куклина (Россия) + 1.22,0 (2).
  4. Ирина Казакевич (Россия) + 1.41,6 (5).
  5. Владислава Гаврилова (Россия) + 1.42,0 (3).
  6. Наталия Шевченко (Россия) + 1.57,6 (5).
  7. Анастасия Гореева (Россия) + 2.19,2 (3).
  8. Елизавета Каплина (Россия) + 2.24,3 (7).

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