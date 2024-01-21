Сливко с большим преимуществом выиграла масс-старт на 4-м этапе Кубка России
В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 по биатлону.
В Ижевске прошёл женский масс-старт на 12 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 по биатлону.
Его победительницей стала чемпионка Европы в сингл-миксте россиянка Виктория Сливко. Вторым к финишу пришла Полина Шевнина. Тройку призёров замкнула Лариса Куклина.
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