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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бе и Тандревольд возглавляют Кубок мира после шестого этапа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд лидируют в общем зачете Кубка мира по биатлону после шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бё набрал по итогам 14 стартов сезона 806 рейтинговых очков. На второе место в общем зачете Кубка мира у мужчин вышел норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (714), который обошел брата Йоханнеса Бё — Тарьея Бё (708). Места с четвертого по шестое также занимают норвежские биатлонисты.

Тандревольд лидирует в женском зачете, набрав 719 баллов. Второе место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше (689), третьей идет итальянка Лиза Виттоцци (671).

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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