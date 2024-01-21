Йоханнес Бе и Тандревольд возглавляют Кубок мира после шестого этапа
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд лидируют в общем зачете Кубка мира по биатлону после шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд лидируют в общем зачете Кубка мира по биатлону после шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.
Бё набрал по итогам 14 стартов сезона 806 рейтинговых очков. На второе место в общем зачете Кубка мира у мужчин вышел норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (714), который обошел брата Йоханнеса Бё — Тарьея Бё (708). Места с четвертого по шестое также занимают норвежские биатлонисты.
Тандревольд лидирует в женском зачете, набрав 719 баллов. Второе место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше (689), третьей идет итальянка Лиза Виттоцци (671).
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.