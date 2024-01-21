Йоханнес Бе и Тандревольд возглавляют Кубок мира после шестого этапа

Бё набрал по итогам 14 стартов сезона 806 рейтинговых очков. На второе место в общем зачете Кубка мира у мужчин вышел норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (714), который обошел брата Йоханнеса Бё — Тарьея Бё (708). Места с четвертого по шестое также занимают норвежские биатлонисты.