Йоханнес Бё тоже человек. Пять главных трендов биатлона перед чемпионатом мира
Норвегия и Франция — главные претенденты на награды.
Норвегия и Франция — главные претенденты на награды.
До старта чемпионата мира по биатлону — 2024 осталось всего две недели. Основные составы сборных уже покинули Антхольц, где проходил заключительный этап перед главными стартами сезона. Теперь спортсмены используют последний шанс подготовиться к гонкам в Нове-Место.
По итогам шести этапов можно смело говорить о тенденциях сезона. Разумеется, многие из них отразятся и на результатах ЧМ-2024.
Этой зимой выяснилось, что Йоханнес Бё — человек! В прошлом сезоне он вообще не оставлял шансов соперникам. Несмотря на промахи, побеждал практически в каждой гонке, установил невероятное количество ярких рекордов и заслужил звание настоящей машины, добывающей золото.
Сейчас Йоханнес продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира, но сбавил обороты. За шесть этапов он выиграл только четыре личных гонки из 14. Помимо него, на верхнюю ступень пьедестала по разу поднимались немцы Роман Рес и Филипп Наврат, швед Себастиан Самуэльссон, норвежцы Тарьей Бё, Эндре Стрёмсхейм и Йоханнес Дале-Шевдал, по два раза личные гонки удалось выиграть Бенедикту Доллю и Ветле Шоста Кристиансену. И нельзя не заметить, что Бё-младший в семи (!) гонках даже не доехал до призов.
Если в прошлом году речь шла о том, что Йоханнес может выиграть на ЧМ вообще все золотые медали, то теперь это кажется фантазией.
Но нынешняя сборная Норвегии сильна не только Йоханнесом Бё. Из 14 личных гонок норвежские мужчины победили в девяти. От старта к старту на Кубке мира звучит гимн скандинавской страны. Неудивительно и то, что три прошедших классических эстафеты тоже остались за норвежцами.
Скандинавы расположились на первых шести позициях в общем зачёте Кубка мира. В личных гонках они пять раз занимали сразу два места на пьедестале, а шесть раз — весь пьедестал целиком. Много раз впятером заезжали в топ-6.
Так что даже если на чемпионате мира и случатся какие-то сенсации, норвежцы всё равно соберут целую россыпь самых разных наград.
В женских гонках картина немного другая. Норвежки пьедесталы не оккупируют, хотя и без медалей не остаются. Лидером общего зачёта является Ингрид Тандреволд, но именно команда более мощная у Франции.
После назначения на пост главного тренера сборной Симона Фуркада у французских болельщиков появилась надежда. Она, как известно, умирает последней, но у «трёхцветных» реально мало шансов блеснуть на ЧМ-2024.
Только вдумайтесь: ни один биатлонист мужской сборной Франции за шесть завершившихся этапов Кубка мира ни разу не поднимался на пьедестал! Мартен Фуркад, наверное, хватается за голову, видя такие результаты.
Эмильен Жаклен, которого Бё-младший называл своим главным соперником в этом сезоне, занимает только 15-е место в общем зачёте. А остальные ещё ниже! У французов есть две недели, чтобы выйти на пик формы. Реально?
Зато представительницы женской сборной Франции — в ударе, хоть и не очень стабильны. В топ-6 сразу три представительницы «трёхцветных» — Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон и Лу Жанмонно. Как и предполагалось перед началом года, они будут претендовать на медали в каждой гонке.
К настоящему моменту француженки выиграли 8 из 14 личных стартов, и только в четырёх вообще никто из них не поднялся на пьедестал. Они же лидировали в двух эстафетах и взяли бронзу в начале сезона.
У женщин есть реальные шансы набрать золото на чемпионате мира, даже несмотря на спад результатов экс-лидера сборной Жюстин Бреза-Буше.
Помните, что Себастиан Самуэльссон планировал в этом сезоне победить Йоханнеса Бё? В самом начале зимы ему это действительно удавалось. Но после победы и бронзы на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене он резко сдал. В индивидуальной гонке Антхольца он занял только 59-е (!) место. Более стабильные результаты демонстрирует Мартин Понсилуома. Но ему, что называется, не везёт. Швед несколько раз оставался с «деревяшкой».
И даже сёстры Эберг в бедственном положении. На старте сезона обе были фаворитками. Но одни из самых быстрых биатлонисток современности лишь несколько раз поднялись на пьедестал. И если Эльвире до этапа в Антхольце удавалось сохранять некую стабильность, регулярно заезжая в топ-6, то лучшая спортсменка прошлого чемпионата Ханна вообще пропала с горизонта.
Даже тренер сборной по стрельбе заявил, что разочарован текущими результатами команды. Так что Швеция впервые за долгое время отправится на чемпионат мира не в качестве главных претендентов на медали.
Юлия Сидорова