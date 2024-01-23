Йоханнес Бё тоже человек. Пять главных трендов биатлона перед чемпионатом мира

До старта чемпионата мира по биатлону — 2024 осталось всего две недели. Основные составы сборных уже покинули Антхольц, где проходил заключительный этап перед главными стартами сезона. Теперь спортсмены используют последний шанс подготовиться к гонкам в Нове-Место.

По итогам шести этапов можно смело говорить о тенденциях сезона. Разумеется, многие из них отразятся и на результатах ЧМ-2024.

Победить Йоханнеса Бё можно!

Этой зимой выяснилось, что Йоханнес Бё — человек! В прошлом сезоне он вообще не оставлял шансов соперникам. Несмотря на промахи, побеждал практически в каждой гонке, установил невероятное количество ярких рекордов и заслужил звание настоящей машины, добывающей золото.

Сейчас Йоханнес продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира, но сбавил обороты. За шесть этапов он выиграл только четыре личных гонки из 14. Помимо него, на верхнюю ступень пьедестала по разу поднимались немцы Роман Рес и Филипп Наврат, швед Себастиан Самуэльссон, норвежцы Тарьей Бё, Эндре Стрёмсхейм и Йоханнес Дале-Шевдал, по два раза личные гонки удалось выиграть Бенедикту Доллю и Ветле Шоста Кристиансену. И нельзя не заметить, что Бё-младший в семи (!) гонках даже не доехал до призов.

Если в прошлом году речь шла о том, что Йоханнес может выиграть на ЧМ вообще все золотые медали, то теперь это кажется фантазией.

Норвежцы — неоспоримые лидеры

Но нынешняя сборная Норвегии сильна не только Йоханнесом Бё. Из 14 личных гонок норвежские мужчины победили в девяти. От старта к старту на Кубке мира звучит гимн скандинавской страны. Неудивительно и то, что три прошедших классических эстафеты тоже остались за норвежцами.

Скандинавы расположились на первых шести позициях в общем зачёте Кубка мира. В личных гонках они пять раз занимали сразу два места на пьедестале, а шесть раз — весь пьедестал целиком. Много раз впятером заезжали в топ-6.

Так что даже если на чемпионате мира и случатся какие-то сенсации, норвежцы всё равно соберут целую россыпь самых разных наград.

В женских гонках картина немного другая. Норвежки пьедесталы не оккупируют, хотя и без медалей не остаются. Лидером общего зачёта является Ингрид Тандреволд, но именно команда более мощная у Франции.

Провал французских мужчин

После назначения на пост главного тренера сборной Симона Фуркада у французских болельщиков появилась надежда. Она, как известно, умирает последней, но у «трёхцветных» реально мало шансов блеснуть на ЧМ-2024.

Только вдумайтесь: ни один биатлонист мужской сборной Франции за шесть завершившихся этапов Кубка мира ни разу не поднимался на пьедестал! Мартен Фуркад, наверное, хватается за голову, видя такие результаты.

Эмильен Жаклен, которого Бё-младший называл своим главным соперником в этом сезоне, занимает только 15-е место в общем зачёте. А остальные ещё ниже! У французов есть две недели, чтобы выйти на пик формы. Реально?

А у французских женщин — подъём!

Зато представительницы женской сборной Франции — в ударе, хоть и не очень стабильны. В топ-6 сразу три представительницы «трёхцветных» — Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон и Лу Жанмонно. Как и предполагалось перед началом года, они будут претендовать на медали в каждой гонке.

К настоящему моменту француженки выиграли 8 из 14 личных стартов, и только в четырёх вообще никто из них не поднялся на пьедестал. Они же лидировали в двух эстафетах и взяли бронзу в начале сезона.

У женщин есть реальные шансы набрать золото на чемпионате мира, даже несмотря на спад результатов экс-лидера сборной Жюстин Бреза-Буше.

Ау, Швеция! Где ты?

Помните, что Себастиан Самуэльссон планировал в этом сезоне победить Йоханнеса Бё? В самом начале зимы ему это действительно удавалось. Но после победы и бронзы на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене он резко сдал. В индивидуальной гонке Антхольца он занял только 59-е (!) место. Более стабильные результаты демонстрирует Мартин Понсилуома. Но ему, что называется, не везёт. Швед несколько раз оставался с «деревяшкой».

И даже сёстры Эберг в бедственном положении. На старте сезона обе были фаворитками. Но одни из самых быстрых биатлонисток современности лишь несколько раз поднялись на пьедестал. И если Эльвире до этапа в Антхольце удавалось сохранять некую стабильность, регулярно заезжая в топ-6, то лучшая спортсменка прошлого чемпионата Ханна вообще пропала с горизонта.

Даже тренер сборной по стрельбе заявил, что разочарован текущими результатами команды. Так что Швеция впервые за долгое время отправится на чемпионат мира не в качестве главных претендентов на медали.