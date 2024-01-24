Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Сибирь
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Барыс
30
Хоккей. КХЛ
овертайм
Нефтехимик
Торпедо
23
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Унион Б
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
14
Хоккей. НХЛ
25.01
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
25.01
Флорида
Аризона
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
25.01
Колорадо
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
25.01
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
25.01
Сиэтл
Чикаго
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
21
Хоккей. НХЛ
25.01
Лос-Анджелес
Баффало
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
23
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
18«Реал» сокрушил «Барселону»
20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусские биатлонисты примут участие во Всероссийской спартакиаде

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сборная Белоруссии по биатлону примет участие во Всероссийской зимней спартакиаде, заявил главный тренер национальной команды Юрий Альберс.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования по программе Олимпийских игр 2026 года примут Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край. Будет разыграно 108 комплектов наград в 16 дисциплинах. Церемонии открытия и закрытия соревнований состоятся в Челябинске.

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек, пять мужчин и пять женщин, поедет на Спартакиаду. Планируем отправление 30 января, проведем на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка 10 февраля. Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты. Состав пока неизвестен, определимся к выезду», — цитирует Альберса sport5.by.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

 Боец ММА упал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону
Путин рассказал о знакомстве с Пеле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь