Белорусские биатлонисты примут участие во Всероссийской спартакиаде
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сборная Белоруссии по биатлону примет участие во Всероссийской зимней спартакиаде, заявил главный тренер национальной команды Юрий Альберс.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сборная Белоруссии по биатлону примет участие во Всероссийской зимней спартакиаде, заявил главный тренер национальной команды Юрий Альберс.
Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования по программе Олимпийских игр 2026 года примут Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край. Будет разыграно 108 комплектов наград в 16 дисциплинах. Церемонии открытия и закрытия соревнований состоятся в Челябинске.
«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек, пять мужчин и пять женщин, поедет на Спартакиаду. Планируем отправление 30 января, проведем на месте учебно-тренировочный сбор. Первая гонка 10 февраля. Сейчас усиленно готовимся: документы оформляем, покупаем билеты. Состав пока неизвестен, определимся к выезду», — цитирует Альберса sport5.by.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.