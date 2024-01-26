Экс-россиянка вернулась в большой мировой биатлон в 39 лет. И провалила первую гонку

В конце января словацком Брезно-Осрблье проходит открытый чемпионат Европы по биатлону — 2024. По традиции на континентальное первенство обычно отправляются те биатлонисты, которые ещё не отобрались на чемпионат мира, но сохраняют на это шансы. Впрочем, в этот раз интереса к европейскому первенству добавила ещё одна важная история.

На старт после почти пяти лет паузы вышла Анастасия Кузьмина. Та самая сестра Антона Шипулин и трёхкратная олимпийская чемпионка.

В последний раз биатлонный мир видел опытнейшую спортсменку на трассе — вдумайтесь только! — 23 марта 2019 года. Как раз в тот день она и завершала профессиональную карьеру. На последнем этапе КМ сезона-2018/2019 в Холменколлене (Норвегия) Кузьмина стала десятой в масс-старте.

Но кто же мог подумать, что сестра Антона Шипулина повесит лыжи не навсегда. Это было многоточие от словацкой легенды спорта!

«Я вернулась не ради одной гонки»

Кузьмина в Брезно-Осрблье заняла 59-е место в женском спринте. Она допустила три промаха и проиграла победительнице гонки Иде Лиен (Норвегия) 2 минуты и 23,8 секунды. Довольно много.

На стрельбе «лёжа» Кузьмина допустила одну осечку и проигрывала лидеру 28,4 секунды. А вот на стойке экс-лидер сборной Словакии промахнулась уже дважды. На заключительный круг дистанции сил у неё не хватило.

Первые три выстрела на стойке добавили ненужной уверенности. Я хотела порадовать зрителей быстрой стрельбой. Торопилась с выстрелами и два штрафных круга дались мне нелегко. Напрасно это сделала. Видно, что я ещё не совсем готова к скоростной выносливости. Анастасия Кузьмина

59-е место, тем не менее, дало ей право выступить в гонке преследования.

«Слушай, ты ведь в неплохой форме»

Ещё осенью Анастасия говорила, что ей поступило предложение от словацкой федерации биатлона. Спортивные функционеры заметили, что 39-летняя биатлонистка всё также способна усилить сборную страны.

«Получилось так, что некоторые представители словацкой федерации биатлона меня заметили на тренировках, как я с ними катаюсь на роллерах, как тренируюсь, стреляю. Мне говорят: “Слушай, Настя, ты ведь в неплохой форме. Давай на летний чемпионат мира подготовишься, нет?” Я говорю: “Вы что, с ума сошли? С такими предложениями ко мне, почти 40-летней спортсменке, подходят”. Ну и мы так посмеялись с мужем — ерунда. Я на роллерах вообще не люблю бегать, лето — это не моё. А потом что-то к нему подошли. Он говорит: “Давай, может, хотя бы внимание фанатов привлечём? Немного бы встряхнули наш биатлон”. И мы всё-таки решили, сказали: “Да, давайте обновлять статус активного спортсмена”. И тут мне говорят: “Слушай, а вот если бы ты была молодым спортсменом, то надо было бы ждать месяц для восстановления. А ты бегала на высоком уровне и была в пуле, поэтому шесть месяцев, Настя”, — сказала Кузьмина в программе “Биатлон в Okko”.

«Я держала себя в хорошей форме»

Безусловно, в Словакии надеялись на чудо, но его не случилось. Однако её возвращение может послужить хорошей мотивацией для остальной команды. Сейчас женская сборная Словакии идёт на 17-м месте в Кубке наций и помощь от опытной чемпионки ей не помешает. При этом сама спортсменка ещё хочет побеждать, а болельщики по-прежнему её любят и поддерживают.

«В последние несколько лет я чувствовала себя скорее спарринг-партнёром молодых спортсменов, а не их тренером. Я держала себя в хорошей форме, чтобы молодые люди могли следовать за мной, и в голове давно появлялась мысль, смогу ли я снова подготовить своё тело и разум», — говорила Кузьмина.

Возвращение состоялось. Но что будет после чемпионата Европы в Словакии? Проснётся ли в титулованной биатлонистке желание побороться на Кубке мира? Если да, то там, глядишь, и до Олимпиады-2026 недалеко…