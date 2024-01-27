Олимпиада, двое детей и дом в Монако: история любви Домрачевой и Бьорндалена

Белорусская спортсменка Дарья Домрачева и норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален — одна из самых крепких пар в спорте. Они познакомились во время спортивной карьеры, долго скрывали свои чувства от публики и до сих пор не любят говорить о своей личной жизни слишком много. Рассказываем красивую историю любви двух биатлонистов.

Спортивные достижения Бьорндалена и Домрачевой

Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону в гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте (2014) и эстафете 4*6 км (2018).

Спортсменка завоевала две золотые медали чемпионата мира: в гонке преследования (2012) и в масс-старте (2013). Является серебряным призером мирового первенства в смешанной эстафете (2008), масс-старте (2011), спринте (2012) и гонке преследования (2017), бронзовым призером в эстафете (2011).

Дарья получила «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2014/15. Белоруска — обладатель «Малых хрустальных глобусов»: в масс-старте (2010/11, 2011/12, 2013/14), гонке преследования (2011/12, 2014/15) и спринте (2014/15).

Бьорндален считается самым титулованным биатлонистом в истории этого вида спорта. На его счету — восемь золотых медалей Олимпиады: в спринте (1998, 2002, 2014), индивидуальной гонке (2002), гонке преследования (2002), эстафете 4*7,5 (2002, 2010) и смешанной эстафете (2014).

Легенда также является четырехкратным серебряным призером Игр: в эстафете (1998), индивидуальной гонке (2006), гонке преследования (2006), индивидуальной гонке (2010), и бронзовым призером в масс-старте (2006).

Норвежский биатлонист — двадцатикратный чемпион мира, четырнадцатикратный серебряный призер и одиннадцатикратный бронзовый призер мирового первенства.

Спортсмен выигрывал общий зачет Кубка мира в шести сезонах (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), еще 20 раз первенствовал в сезонных зачетах отдельных гонок. В общей сложности он одержал 95 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону, а еще одну — в лыжных гонках. Вместе с командными успехами в его активе 137 выигранных гонок.

Норвежец участвовал в Олимпийских играх в Сочи-2014 после 40-летия и завершил карьеру еще через сезон. Свое спортивное долголетие и победы он объяснял любовью к биатлону.

«Мне просто нравилось развиваться в спорте, развивать себя. Я люблю биатлон, люблю тренироваться, у меня всегда был этот голод следующих гонок. Я люблю мой спорт так сильно, что для меня это никогда не было просто работой. После окончания сезона я с огромным энтузиазмом ждал нового. Так что мне было очень просто продолжать и не было проблем с мотивацией. Но если мы говорим про то, как быть постоянно в топе — то это вопрос только развития», — цитирует Бьорндалена Olympic Channel.

История знакомства Бьорндалена и Домрачевой

Пара не любит делиться подробностями личной жизни. Когда именно у них начался роман, можно только догадываться. На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году белорусская спортсменка впервые в своей карьере стала бронзовым призером в индивидуальной гонке. С достижением ее подошел поздравить в том числе Бьорндален, который в Канаде завоевал серебро в мужском старте. Именно тогда они познакомились лично, хотя впервые встретились еще в сезоне-2006/2007 на Кубке мира.

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — говорила Домрачева в интервью «СЭ».

Продолжили ли после знакомства спортсмены общаться или нет, неизвестно. Однако впервые об их романе стали говорить только через два года. Норвежец проживал рядом со сборной Белоруссии во время тренировочных сборов, которые проходили в Австрии. Влюбленных часто видели вместе.

В 2012 году Бьорндален и его первая жена Натали Сантер подали на развод. Супруги состояли в браке шесть лет. Натали тоже была биатлонисткой. Многие склонны думать, что причиной разлада в семье стал именно роман Уле-Эйнара с Домрачевой. Некоторые считают, что норвежец не хотел заводить детей, все его мысли были только о спорте. Супруга не смогла с этим смириться.

В 2014 году Бьорндален и Домрачева на Олимпиаде в Сочи были знаменосцами делегаций своих стран. После парада на церемонии открытия норвежского биатлониста заметили среди белорусских атлетов.

«Мы действительно хорошие друзья. Остальное — частная жизнь. Я не хочу делать никаких заявлений. Личное — это личное. Сорри!» — говорила «СЭ» Домрачева во время Олимпийских игр в Сочи.

Масло в огонь тогда подлил французский биатлонист Мартен Фуркад. В одном интервью он намекнул на отношения своих коллег.

«Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален», — сказал Фуркад «Большому спорту».

И только в апреле 2016 года на пресс-конференции Уле-Эйнар неожиданно для всех признался, что он и Дарья — пара. Более того, они готовятся стать родителями.

«У меня отличные отношения с Дарьей Домрачевой. Теперь мы пара и ждем рождения ребенка. Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом», — сказал Бьорндален.

Источник: Соцсети

Скромная свадьба Бьорндалена и Домрачевой

Рождение ребенка подтолкнуло влюбленных связать себя узами брака. Летом 2016 года они провели тихую и скромную свадьбу в Норвегии. На церемонии были только самые близкие и родные пары. В Сети есть только одна фотография с торжества. Спортсменка подписала кадр лаконично: «Какой прекрасный день!».

Биатлонистка выбрала для свадьбы платье с открытыми плечами молочного цвета. Крупные локоны украшали фата и ободок из живых белых роз. На женихе был черный классический костюм без галстука.

Норвежский биатлонист постоянно заявляет, что благодарен судьбе за то, что в его жизни появилась Дарья.

«Она красивая женщина. Очень умная для своего возраста, как будто она прожила уже очень много. Она моложе меня на 12 лет. Я знаю девушек, которые тоже младше меня на 12 лет. Она отличается, она — взрослее. Умная и философ. Творческий человек. Ты никогда не знаешь, какой будет день с ней рядом, потому что она очень много работает со своим внутренним миром. Дарья — смесь трудоголика и творческой девушки», — говорил Бьорндален АТН.

Источник: Соцсети

Дети Бьорндалена и Домрачевой

1 октября 2016 года у Уле-Эйнара и Дарьи родился первый ребенок, девочка по имени Ксения. Рожала спортсменка в Минске. Молодой отец продолжил выступать, а Домрачева взяла небольшую паузу в карьере.

«Сроки предсезонного высотного сбора совпадают с родами у Дарьи, где я буду присутствовать. На самом деле, это нечто гораздо более важное, чем биатлон и высотная подготовка. Но я признаю, что это будет особая комбинация — иметь маленького ребенка и заниматься спортом на высшем уровне», — говорил Бьорндален.

Биатлонистка пропустила три этапа Кубка мира в начале сезона-2016/17. Женщина быстро восстановилась после родов, она приняла участие в гонках уже спустя четыре месяца после появления на свет ребенка. В январе 2017 года Дарья была заявлена на этапе Кубка мира в Оберхофе, а уже в феврале завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в гонке преследования. Бьорндален тогда же взял бронзу в этой же дисциплине.

В 2023 году в семье случилось пополнение. У звездной пары родилась вторая дочь. Как и ее старшая сестра, девочка появилась на свет в столице Белоруссии. О счастливом событии спортсменка написала в своих соцсетях.

«Еще одно чудо в нашей семье», — сообщала Домрачева.

Уле-Эйнар также посвятил пост рождению наследницы.

«Мы несказанно довольны. Ксения тоже с нетерпением ждет встречи с маленькой сестрой. У нас пока нет имени для девочки. С этим сложно. У нас очень много вариантов. Полагаю, мы потратим следующие несколько дней, чтобы выбрать одно из них», — поделился 49-летний Уле-Эйнар.

Спустя несколько дней пара определилась с именем. Младшую дочь они назвали Мирой.

Источник: Соцсети

Где сейчас живут Бьорндален и Домрачева

Звездная семья сейчас живет на три страны. Большую часть времени они проводят в Монако. Здесь в школу пошла их старшая дочь Ксения. На новогодние и семейные праздники они ездят в Норвегию, где катаются на лыжах. Периодически летом посещают Минск. С 2019 года Уле-Эйнар возглавлял мужскую сборную Китая, а его жена — женскую китайскую команду. В 2022-м сотрудничество прекратилось.

«После возвращения из Китая провели лето в Минске, с сентября перебрались в княжество, где находимся большую часть времени. Сейчас мы живем в Монако, Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи. На протяжении шести лет с момента, когда родилась дочь, мы могли быть достаточно мобильными, мне удавалось совмещать профессиональную спортивную деятельность и воспитание ребенка. Сегодня школьное расписание дочери ко многому обязывает, а профессия тренера, как вы знаете, связана с частыми разъездами. Мне хочется уделить больше времени интересам Ксюши», — говорила Домрачева TEAM BY.

Сама звездная биатлонистка находит время и для своего образования, спортсменка сейчас осваивает специальность «Диетология и нутрициология».

Восьмикратный олимпийский чемпион принял решение пока посвятить время путешествиям и семье. Также Уле-Эйнар работает на телеканале TV2 экспертом, он посещает этапы Кубка мира.

«Я попытаюсь расставить приоритеты и немного меньше путешествовать. Это было слишком. Мы с Дарьей, вероятно, сбавим темп, нам нужно больше времени для семьи», — говорит Бьорндален.