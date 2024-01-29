Биатлонист из России выступает за Румынию. За новую сборную он сотворил чудо на чемпионате Европы

Экс-россияне на стартовавшем недавно чемпионате Европы в словацком Брезно-Осрблье пока не радуют. От Анастасии Кузьминой после пятилетнего перерыва в 39 лет в принципе наивно ждать серьезных результатов, мотивация и форма Дарьи Виролайнен в Финляндии также вызывает вопросы… Тем временем совсем другие впечатления оставляет на этом чемпионате Европы экс-россиянин Дмитрий Шамаев. С большой долей вероятности об этом спортсмене до недавнего времени вы даже и не слышали. Однако в пасьюте на чемпионате Европы ему удалось практически невероятное — «румын» прорвался с 16-й позиции на пьедестал и сразу взял серебро. Как вообще россиянин оказался в сборной Румынии и что о нем известно?

Перешел в Румынию в 2021-м, так как был не нужен в России

Румынский биатлонист выигрывает медаль чемпионата Европы. Да еще как! Поднимается, внимание, с 16-го места после не самого удачного спринта сразу на второе и проигрывает всего 12 секунд серьезному норвежцу Исаку Фрею. Это невероятное достижение для зимнего спорта этой не самой зимней страны, пусть и добыл медаль российский легионер. За сборную Румынии Дмитрий выступает еще с 2021 года. Шамаев в России не был лидером и основной надеждой сборной, тем не менее и безболезненной его потерю для родной сборной не назвать. Все-таки по юниорам Дмитрий показывал весьма вдохновляющие результаты — к слову, дважды успел победить на юниорском ЧМ. Однако переход во взрослый спорт простым не получился. У спортсмена были единичные прорывы на Кубках России и чемпионатах страны, однако в основной команде Шамаева не видели.

Поэтому, когда поступило предложение о переходе в сборную Румынии, Дмитрий согласился, не особо даже и думая. Не смутил даже статус новой родины как явно далекой от биатлона страны. Ранее в румынскую команду перешли три российских биатлониста — Елена Чиркова, Анастасия Толмачева и Анатолий Оськин. После консультаций с этими ребятами у спортсмена отпали последние сомнения, и он купил билет в Бухарест. Обидно только, что отъезд совпал едва ли не с лучшим сезоном в России. Но, с другой стороны, в новой сборной он гарантированно получал вызовы на все крупные старты. Пусть и без каких-либо серьезных результатов, ведь максимум, на который Дмитрий мог рассчитывать, это очковая зона на Кубке мира. Однако на чемпионат Европы в Словакию Шамаев ехал с внутренней уверенностью, что это точно шанс его жизни. И оказался прав.

Мог оказаться в сборной Белоруссии, но и там его не приняли

Еще прошлым летом в беседе с «СЭ» Дмитрий говорил, что новый сезон будет для него ключевым — и вполне возможно, что успешным. В августе 2023-го он смог завоевать свой главный на тот момент титул — серебро в гала-масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону. И пусть отношение к лыжероллерным стартам традиционно сомнительное, сама по себе медаль от этого менее весомой не становится. Что любопытно, обе награды Шамаев взял именно в Словакии. Выходит, что трасса в Брезно-Осрблье для него счастливая. Наконец-то довольна будет и невеста Шамаева Елена Кручинкина. Собственно, всю сагу с переходом в другую команду он затеял ради любимой. Чтобы чаще видеться с ней на Кубке мира и перестать прозябать на внутренних стартах. Но у судьбы на этот счет были свои планы — и Кручинкиной на Кубке мира нет.

Сборная Белоруссии отстранена так же, как российская, а ведь в ней, что логично, мог оказаться и Дмитрий. Вариант с соседями для Шамаева изначально был приоритетным, однако после первых тестов ему в Минске отказали. Вопросы вызывали провалы Шамаева по взрослым, все-таки все его одногодки, а именно Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко и Александр Поварницын долгие годы были на виду, в отличие от Дмитрия. Но теперь Шамаев точно вписал свою страницу в историю. Ранее на чемпионатах Европы от Румынии выигрывала медаль только Луминица Пишкоран — у нее победа в индивидуальной гонке в Отепя в 2015-м. Все остальные награды румынского биатлона — это только единичные попадания в призы на лыжероллерах. Так что трансфер в итоге стал удачным как для Шамаева, так и для его новой сборной. Тем более что турнир еще не закончен — время для новых подвигов еще есть.