Восходящие звезды французского биатлона остались без международных стартов. На них не нашли денег

Все мы уже привыкли к отсутствию на международных стартах не только взрослых российских и белорусских биатлонистов, но и талантливых юниоров. Второй сезон подряд юниорский Кубок IBU и чемпионат Европы проходят без наших стреляющих лыжников. Но в этом году эти соревнования получили еще одну существенную пробоину — сборная Франции, считавшаяся главным фаворитом соревнований, также отказалась от участия в важнейших юниорских стартах. Причина банальна — на поездку в польское местечко Якусзице у национальной федерации не нашлось денег.

Раньше там блистали россияне

Вообще чемпионаты Европы среди юниоров по биатлону проводятся в ежегодном формате с 2016 года. Россияне выступали на них с переменным успехом. Так, в 2018-м они вообще завоевали шесть золотых медалей — в личных гонках победы одержали Карим Халили, Полина Шевнина, Валерия Васнецова (ныне — Каюмова) и дважды Игорь Малиновский, увы, впоследствии в 2022-м погибший в авиакатастрофе на Камчатке. Также золото тогда завоевал смешанный эстафетный квартет в составе Шевниной, Васнецовой, Василия Томшина и Малиновского. Но больше медальный зачет юниорских чемпионатов Европы наша команда не выигрывала, хотя успехи в отдельных гонках имели место.

В 2023-м уже без россиян доминировали итальянцы (три золота и пять медалей) и как раз французы (два золота и семь наград). Но повторить свои прошлогодние юниорские подвиги «Трехцветным» не суждено. Во Франции просто не нашли для молодых биатлонных дарований финансирования. Как следствие, в стартовых листах третьего этапа юниорского Кубка IBU, стартующего 1 февраля все в той же Якусзице французских стреляющих лыжников нет.

Массовость не для всех

Примечательно, что еще в середине декабря в IBU с гордостью сообщали, что на первом этапе юниорского Кубка IBU в словенской Поклюке собралось в общей сложности 296 спортсменов, упирая на возросшую массовость. В нынешнем сезоне европейский юниорский сезон состоит из трех этапов Кубка IBU и чемпионата Европы. Два этапа (в Поклюке и итальянском Риднау) прошли еще в декабре, причем там блистала как раз французская молодежь. В Кубке наций французы лидируют у женщин и занимают второе место у мужчин.

Причем и в индивидуальном зачете у них все было хорошо — сразу три француженки сражались за победу в общем зачете Кубка, занимая второе, четвертое и пятое места, а всего в топ-11 было пять биатлонисток из этой страны. В мужском общем зачете юниорского Кубка IBU, правда, в топ-10 был всего один француз, зато в Кубке наций в борьбе за лидерство сборная совсем чуть-чуть уступала молодым немцам.

Наверняка биатлонные наследники Мартена Фуркада и других мировых биатлонных звезд из Франции рассчитывали блеснуть в Якусзице, где 1—4 февраля пройдет третий этап Кубка IBU, а 7—11 февраля — юниорский чемпионат Европы. Но… По иронии судьбы в уже опубликованных стартовых протоколах индивидуальных гонок этапа в Польше можно найти бразильцев, британцев, австралийцев и даже целый ряд представителей биатлонной команды Монголии. Но одни из главных фаворитов в Якусзице отсутствуют. Выступят ли французы на чемпионате мира в эстонском Отепя, который состоится с 23 февраля по 2 марта, пока неизвестно.