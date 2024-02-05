Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Сибирь
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
Нефтехимик
04
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Севилья
Хоккей. НХЛ
6.02
Рейнджерс
Колорадо
Хоккей. НХЛ
6.02
Торонто
Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
12Рождественская победа Андрея Рублева
18:30 (мск), источник: ТАСС

Латыпов рад решению допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Участие белорусских биатлонистов в Спартакиаде повысит зрелищность соревнований. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Эдуард Латыпов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Участие белорусских спортсменов в Спартакиаде было согласовано на прошлой неделе.

«Не скажу за всех, но я рад, что сильнейшие спортсмены из Белоруссии смогут выступить. Это стимул показать сильный, хороший результат, стремиться к победе. Такие гонки только мотивируют, когда собираются все сильнейшие и выигрываешь — это вдвойне приятно. Рад, что белорусы смогут выступать», — сказал Латыпов.

Белорусы выступят на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов вне основного зачета. Соревнования по биатлону пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте Челябинской области.

В мужском общем зачете Кубка Содружества нынешнего сезона первое место занимает белорус Антон Смольский, Латыпов идет вторым.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь