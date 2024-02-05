Латыпов рад решению допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады

«Не скажу за всех, но я рад, что сильнейшие спортсмены из Белоруссии смогут выступить. Это стимул показать сильный, хороший результат, стремиться к победе. Такие гонки только мотивируют, когда собираются все сильнейшие и выигрываешь — это вдвойне приятно. Рад, что белорусы смогут выступать», — сказал Латыпов.