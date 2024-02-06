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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-глава мирового биатлона заявил, что не получил от россиян ни рубля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал ни кроны, ни рубля или доллара ни от одного россиянина.

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Экс-глава мирового биатлона заявил, что не получил от россиян ни рубля | Источник: Спорт РИА Новости

Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, начался 9 января. Он обвиняется в получении взяток, в том числе от российских функционеров. Во вторник суд заслушал показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я хочу четко заявить, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного россиянина», — цитирует Бессеберга NRK.

Процесс по делу Бессеберга продлится до 16 февраля. Он возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Бессеберг, в частности, обвиняется в получении взяток в виде часов, одни из которых оцениваются в 195 тысяч норвежских крон (около 18 тысяч долларов), другие он якобы мог получить от бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Также коррупционный характер, по мнению обвинения, имели поездки Бессеберга в Россию на охоту и встречи с проститутками, которые, по версии обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.

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