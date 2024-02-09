Монгольский биатлонист потряс мир, выиграв чемпионат Европы. В его успехе есть русский след

Чемпионат Европы среди юниоров начался в польской Якушице с задержкой.

Организаторы были вынуждены перенести индивидуальные гонки с 7 февраля на 8-е. Смешанную эстафету и сингл-микст пришлось отменить. Все из-за дождя, который нарушил планы.

В женской индивидуалке на 12,5 км все прошло штатно. На подиуме оказались страны, которые и на Кубке мира порой выстреливают. Выиграла гонку австрийка Анна Андексер. Второй стала ее подруга по команде Леони Питцер. Тройку замкнула Хеда Миколашова из Чехии. Благодаря ошибкам соперниц и своей топовой стрельбе Андексер привезла оппоненткам на финише больше трех минут.

У мужчин индивидуальная гонка на 15 км получилась более конкурентной. За победу боролись Якоб Кулбин из Эстонии, Калле Лоуккаанхухта из Финляндии, а также биатлонист из Монголии Энхбат Энхсайхан. По всем законам логики выиграть представитель восточноазиатского государства не должен был, но чудеса случаются. Энхсайхан смог опередить Лоуккаанхухту на 1,6 секунды. Кулбин остался третьим, уступив победителю 20 секунд. И на это точно повлияло два промаха, которые он допустил.

21-летний монгольский биатлонист смог сделать невозможное — выиграл первую в истории сборной медаль на международных соревнованиях.

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Энхсайхан провел детство в Дархан-Ууле. Он пробовал себя в волейболе, теннисе, баскетболе, легкой атлетике. В общем, не сидел на месте.

Сосредоточиться на чем-то одном у Энхсайхана не получалось, потому что ни один из видов спорта не влюбил его в себя. Все изменилось в 2015 году, когда монгол встал на лыжи. Прервать занятия пришлось спустя год. Энхсайхан катался на лошади, упал и сломал две кости левой ноги. После восстановления он вернулся в лыжи, но спустя пару лет решил переключиться на биатлон.

С 2019 года спортсмену помогает стать лучше главный тренер команды Александр Попов. Чемпион Олимпиады, мира и Европы из Тобольска, который после распада СССР принял решение выступать за Белоруссию, пытается развивать биатлон в стране. Успех Энхсайхана на чемпионате Европы говорит о том, что все идет правильно.

Энхсайхан не в первый раз поражает биатлонный мир. Прошлой осенью он, например, победил на чемпионате Азии в категории U-22. Это первый подобный успех в истории монгольского биатлона на таком турнире. До этого Энхсайхан дебютировал на Кубке мира в Оберхофе, что ранее также никому не удавалось. Большую часть времени спортсмен проводит на Кубке IBU и с ровесниками, и со взрослыми, но до топ-3 не добирался.

Биатлонист мечтает выиграть медаль Олимпиады для Монголии. Он хотел отобраться в Пекин, но не вышло. Следующий шанс будет в 2026 году в Италии.

В свободное от спорта время Энхбат любит побыть на природе, половить рыбу, поиграть в баскетбол и Pubg (компьютерная игра. — Sport24), а также покататься на лошади. Еще иногда стреляющий лыжник заглядывает на соревнования по триатлону.