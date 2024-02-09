Франция повторила невероятный рекорд советских биатлонисток, установленный 40 лет назад!

После яркой зарубы сборных Франции и Норвегии за первое место в открывавшей чемпионат мира — 2024 по биатлону смешанной эстафете, казалось, что в женском спринте мы можем увидеть продолжение этой замечательной дуэли. Но борьбы не получилось. Даже не намечалось.

Французская команда показала такую нереальную мощь, что повторила достижение советских биатлонисток, установленное в 1984 году!

Четыре первых места! Четыре, представляете себе?!

Француженкам нет равных

По всей видимости, француженки должны благодарить сервис-бригаду: в крайне сложных условиях (тёплая погода, тающий снег) они смогли так подготовить лыжи, что «трёхцветные» просто укатывали ото всех, как от стоячих. Если добавить к этому превосходную физическую форму, то получается нехитрый результат: по чистой скорости в топ-5 вошли сразу четыре представительницы Франции: Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон и Лу Жанмонно. На второе место между ними вклинилась экс-лыжница Анамария Лампич, но она всё ещё борется не с соперницами, а с нервами и винтовкой на стрельбище — пять промахов выбили её даже из топ-30.

А вот француженки на огневых рубежах выглядели куда лучше. Жулия Симон закрыла все десять мишеней, поэтому и закономерно заняла первое место. Чуть было не догнала её разок промахнувшаяся Бреза-Буше, но трассы ей не хватило — на финише соотечественниц разделили 4,9 секунды.

Дальше — пропасть. На другом берегу которой расположились ещё две француженки. Жанмонно и чуть не догнавшая её Шово — обе допустили по одному промаху. Интересно, что дружный квартет чуть было не разбавила… Байба Бендика из Латвии. Вы удивитесь, но это не за счёт чистой стрельбы, а за счёт стремительного хода — опытная Байба показала седьмую скорость.

Но где вообще соперницы?

Норвежка Ингрид Тандреволд претендовала на попадание в тройку до стойки, на которой промахнулась сразу три раза. Итог — лишь 25-е место и очень смутные шансы прорваться к медалям в гонке преследования.

Чисто стрелявшие итальянки Витоцци и Вирер — на 7-й и 10-й позициях, соответственно. На рубеже они были безупречны, а на трассе — не очень.

Сёстры Эберг далеки от своей прошлогодней скорости. И Ханна, и Эльвира забрались в десятку, но даже без промахов на победу бы не претендовали.

В актив гонку себе может занести разве что немка Франциска Пройс — у той шестое место с одним промахом. Но и тут — минута до Жулии Симон.

Кстати, нельзя не порадоваться за Дарью Виролайнен. Она с одним промахом заняла 30-е место. Очень недурно для возвращения на чемпионат мира!

Повторение рекорда сборной СССР

В целом на старте чемпионата мира никто с француженками тягаться не готов, поэтому они забрали себе все три медали. В XXI веке в женском биатлоне на чемпионатах мира такое было лишь раз: в 2007 году весь пьедестал в масс-старте заняли немки — Хенкель, Глагов и Вильхельм. А чтобы четыре первых места — в новейшей истории биатлона такого не было.

А если искать дальше и глубже, то можно обнаружить, что француженки повторили невероятное, историческое достижение советских биатлонисток. На чемпионате мира — 1984 Венера Чернышова, Людмила Заболотняя, Татьяна Брылина и Кайя Парве заняли четыре первых места в индивидуальной гонке.

Француженок после такого мощного старта остаётся только поздравить и пожелать не сбавлять оборотов. Особенно с учётом того, что впереди гонка преследования, и они вполне могут ещё разок занять весь пьедестал.