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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем спринтерской гонки на чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место.

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Источник: Reuters

Победитель без промахов преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 23,9 секунды. Компанию на подиуме Легрейду составили соотечественники Йоханнес Бе (отставание 3,5 секунды; 1 промах) и Ветле Шостад Кристиансен (+18,6; 1).

Чемпионат мира завершится 18 февраля.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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