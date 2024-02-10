Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на ЧМ по биатлону
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем спринтерской гонки на чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем спринтерской гонки на чемпионате мира, который проходит в чешском Нове-Место.
Победитель без промахов преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 23,9 секунды. Компанию на подиуме Легрейду составили соотечественники Йоханнес Бе (отставание 3,5 секунды; 1 промах) и Ветле Шостад Кристиансен (+18,6; 1).
Чемпионат мира завершится 18 февраля.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.