Биатлонист Латыпов выиграл гонку преследования и завоевал второе золото на Спартакиаде
Второе место занял Карим Халили, третье — Кирилл Бажин.
Второе место занял Карим Халили, третье — Кирилл Бажин.
ЗЛАТОУСТ /Челябинская обл./, 11 февраля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Златоусте Челябинской области.
Латыпов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 19 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание — 8 секунд; 3 промаха). Тройку лидеров замкнул Кирилл Бажин (+17,5; 2).
Для Латыпова эта победа стала второй на текущей Спартакиаде. В субботу он выиграл спринт, Бажин тогда завоевал серебро, Халили показал четвертый результат.
Латыпову 29 лет, он является трехкратным бронзовым призером Игр в Пекине (2022) и призером чемпионата мира (2021).
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.