Биатлонист Латыпов выиграл гонку преследования и завоевал второе золото на Спартакиаде

ЗЛАТОУСТ /Челябинская обл./, 11 февраля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Златоусте Челябинской области.

Латыпов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 19 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание — 8 секунд; 3 промаха). Тройку лидеров замкнул Кирилл Бажин (+17,5; 2).

Для Латыпова эта победа стала второй на текущей Спартакиаде. В субботу он выиграл спринт, Бажин тогда завоевал серебро, Халили показал четвертый результат.

Латыпову 29 лет, он является трехкратным бронзовым призером Игр в Пекине (2022) и призером чемпионата мира (2021).