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12:32 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде

Соревнования проходят в Златоусте.

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Источник: РИА "Новости"

ЗЛАТОУСТ /Челябинская обл./, 11 февраля. /ТАСС/. Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Златоусте Челябинской области.

В субботу Сливко заняла второе место в спринтерской гонке.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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