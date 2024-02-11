Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде
Соревнования проходят в Златоусте.
Соревнования проходят в Златоусте.
ЗЛАТОУСТ /Челябинская обл./, 11 февраля. /ТАСС/. Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Златоусте Челябинской области.
В субботу Сливко заняла второе место в спринтерской гонке.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.