Симон выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону

Спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 54,8 секунды. Второй стала итальянка Лиза Виттоцци (отставание 46,3 секунды; 1 промах). Третьей стала еще одна француженка — Жюстин Бреза-Буше (+49,3; 4).

Чемпионат мира завершится 18 февраля. Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.