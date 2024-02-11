На чемпионате мира проблемы с конкуренцией? Все мужские медали забирают норвежцы, а женские — Франция | Источник: Reuters

В чешском Нове-Место продолжается чемпионат мира по биатлону. Эти выходные запомнились стартовыми личными гонками — спринтом и преследованием. И по их итогам первый вывод — очевидное превосходство Норвегии и Франции. Норвежцы и вовсе не дают пока никому шанса, забирая весь пьедестал. Француженки совершили жест доброй воли и оставили одну медаль из шести итальянке Лизе Витоцци. Но есть ли интерес в подобном турнире, ведь даже в цветах представители одной и той же сборной?

Йоханнес Бе с Легрейдом устроили в Чехии Открытый кубок Норвегии

Что это было — чемпионат мира или Открытый чемпионат Норвегии? Судя по итогам гонки преследования, кажется, что второе. Вся норвежская шестерка, которую допустили регламентом IBU до старта, — в топ-8. Причем представители Норвегии заняли места ровно с первого по пятое, и только Эндре Стремсхайм немного испортил картину, прибежав к финишу восьмым. Нет, внутри норвежцев есть любопытные сюжеты и яркие дуэли. Соперничество Йоханнеса Бе и Стурла Легрейда в спринте и вовсе претендовало на самый яркий эпизод сезона. Бе допустил промах, но все-таки чувствовал уверенность в успехе и на последнем круге немного сдал. А вот Легрейд, которого не смутило временное отстранение из-за истории с выстрелом в отеле, показал что-то нереальное. Сначала выдал ноль против ветра, а затем включил вторую космическую и забрал золото у Бе.

Йоханнес потом говорил, что если бы знал, как пробежит Стурла, то к финишу добавил бы. Но к чему эти разговоры постфактум? Пришлось только кусать локти и настраиваться на преследование. Где все встало на свои места — уверенный успех Йоханнеса, несмотря на три промаха. Что любопытно — тройка призеров повторилась практически точь-в-точь. Стурла — второй, а на третьем месте второй раз подряд Ветле Шостад Кристиансен. Так что даже внутринорвежская борьба не отличается особой интригой. Разбавить ее мог разве что Бе-старший. Однако Тарьея подводит стрельба. Два промаха в спринте и шестое место, четыре в преследовании и пятое… Хотя бы еще один закрытый габарит, и медаль у него бы была. Впрочем, биатлон — это явно не тот спорт, где «если бы да кабы». Так и французы со шведами могут рассуждать об упущенных шансах.

У француженки Симон нет конкуренток

«Мужская сборная Норвегии против женской команды Франции» — так описали происходящее на ЧМ в Нове-Место в студии Okko. И пока что Франция впереди. Помимо двух золотых наград от Жюлии Симон у французов еще и победа в смешанной эстафете. Победа именно над Норвегией — так что никаких лишних людей в разборках французов и норвежцев не наблюдается. Как и перспектив, что в скором времени что-то поменяется. Женский биатлон считается более непредсказуемым, но Жюлия Симон набрала такую феноменальную форму, что едва ли упустит свое. Максимально близко к ней подобралась в преследовании Лиза Витоцци. Похвалим итальянку — она прибежала к серебру с седьмой стартовой позиции и минутным отставанием. Но даже без промаха на последней стойке гандикап Симон все равно был приличным, так что реальной борьбы за титул не вышло.

Ведь Жюлия последний круг, по сути, даже и не бежала, устраивая под финиш шоу для болельщиков. Неудача Лу Жанмонно позволила прорваться в тройку дерзкой Витоцци, после того как в спринте Франция удержала за собой всю призовую тройку плюс четвертое место. Однако Жюстин Брезаз-Буше на третьей позиции, а Сюфи Шово вторую гонку подряд четвертая. Стоит вообще проводить эстафеты или можно выдать по комплекту наград французам и норвежцам заранее? Все архивы мы не проверяли, но беглый взгляд говорит об очевидном — ранее подобной доминации на уровне чемпионатов мира не знали. Причем чтобы конкуренции не было сразу и у мужчин, и у женщин — это что-то экстраординарное. А вот как к этому относиться, каждый решает сам.