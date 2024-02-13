Сенсация в биатлоне на Спартакиаде! С лидерами сборной России расправился Евгений Сидоров

Индивидуальная гонка на Спартакиаде завершилась настоящей сенсацией. Вместо третьего золота Эдуарда Латыпова зрители увидели неожиданную победу Евгения Сидорова. Не самый титулованный биатлонист расправился с лидерами российской и белорусской сборных. Как у него это получилось?

«Не упустил первое место из-за досадной ошибки»

На Сидорова перед стартом гонки никто не ставил, фаворитами были совсем другие биатлонисты. Но всё лидеры выступили неудачно: Даниил Серохвостов с двумя промахами стал четвёртым, Эдуард Латыпов с тремя — пятым, Карим Халили и Антон Бабиков с двумя — седьмым и восьмым соответственно, а Александр Логинов с шестью минутами штрафа вообще только 32-й.

Пока лидеры мазали, Сидоров сделал ноль, хоть и едва не допустил фатальную ошибку на второй стрельбе, где он почти перепутал стойку и лёжку. При этом стоит отметить что Евгений обошёл и Антона Смольского, который также закрыл все 20 мишеней. Лидер белорусской сборной, явно находящийся не в лучшей форме, проиграл на финише 27,7 секунды! Топ-3 замкнул Василий Томшин. С промахом он уступил Сидорову 29,3 секунды.

«Конечно, очень тяжело справиться с Латыповым, Смольским на дистанции, поэтому я сегодня делал акцент на хорошую стрелковую работу. Рад, что мне удалось справиться со всеми четырьмя огневыми рубежами.



Никаких предчувствий не было. Просто было хорошее самочувствие, лучше, чем в прошедших гонках. Я подумал, что начинает приходить форма после сборов. Очень рад тому, что приходят кондиции, которые были раньше. Снег не испугал. Но тяжело было найти ту пару, которая сегодня поедет. Сервис-бригаде было непросто, однако мы справились все вместе. Это наша общая победа.



После первого рубежа на втором круге я всё думал, как же справиться со второй лёжкой так же хорошо и быстро, как и с первой. Похоже, это отложилось в голове, и, когда я пришёл на рубеж, все мысли были только об этом, поэтому и начал изготавливаться на лёжку. Хорошо, что вовремя понял, что должна быть стрельба стоя и никому не помешал. Не упустил первое место из-за досадной ошибки», — рассказал «Чемпионату» Сидоров.

Незвездный биатлонист

Победа Сидорова вышла действительно неожиданной. 26-летний биатлонист никогда звёзд с неба не хватал. Его максимум — выступление на Кубке IBU в сезонах-2019/2020 и 2020/2021. Суммарно Евгений пробежал там за два года семь гонок. Лучшим результатом стало 41-е место в спринте.

В следующем сезоне Сидоров не попал в сборную России, хотя и неожиданно оказался в списке кандидатов на участие на Олимпиаде-2022 вместе с другими 48 атлетами. Но от поездки на Игры Сидоров всё же был далеко.

К моменту отстранения россиян из медалей в копилке Евгения было лишь золото «Ижевской винтовки» в спринте, серебро Всероссийской зимней Универсиады — 2020 в индивидуальной гонке, бронза чемпионата России в эстафете в составе Северо-Западного ФО. Немного, согласитесь.

В прошлом сезоне Сидоров тоже не блистал — лишь трижды спортсмен оказался в десятке лучших. А в этом Евгений удивил. В начале декабря он завоевал серебро в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Также дважды биатлонист заезжал в топ-6 и трижды в топ-10. А теперь — долгожданная победа, да ещё и на главном старте сезона.