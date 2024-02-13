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21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Лиза Виттоцци завоевала первое индивидуальное золото на ЧМ-2024. Виролайнен 56-ая

Завершилась индивидуальная гонка 15 км на чемпионате мира — 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).

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Источник: Reuters

Первое место завоевала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.02,9 и без единого промаха. Второе место с отставанием 20,5 секунд у Янины Хеттих из Германии. Она также не допустила ни одной ошибки на стрельбе. Третья француженка Жулия Симон, отставшая от лидера на 29,6 секунд и с одним промахом на четвёртом огневом рубеже. Жюстин Бреза-Буше пришла к финишу седьмой.

Экс-россиянка Дарья Виролайнен, выступающая за Финляндию, пришла к финишу 56-ой. Отстала спортсменка от лидера на 7 минут 5,9 секунд.

Напомним, что в гонке преследования Витоцци стала второй после Жулии Симон, а в спринте пришла к финишу десятой.

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