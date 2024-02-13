Лиза Виттоцци завоевала первое индивидуальное золото на ЧМ-2024. Виролайнен 56-ая

Первое место завоевала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци с результатом 40.02,9 и без единого промаха. Второе место с отставанием 20,5 секунд у Янины Хеттих из Германии. Она также не допустила ни одной ошибки на стрельбе. Третья француженка Жулия Симон, отставшая от лидера на 29,6 секунд и с одним промахом на четвёртом огневом рубеже. Жюстин Бреза-Буше пришла к финишу седьмой.