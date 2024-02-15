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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Норвежец Йоханнес Бе победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

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Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира | Источник: AFP 2023

Спортсмен прошел дистанцию за 45 минут 49,0 секунды, допустив один промах. Второе место занял брат победителя Тарьей Бе, отстав от лидера за 58,9 секунды при 1 промахе. Третьим финишировал немец Бенедикт Долль (+1.53,3 при 1 промахе).

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Чемпионат мира по биатлону-2024 проходит с 7 по 18 февраля.

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