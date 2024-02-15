Губерниев: Иностранцы могут завидовать нам в лыжах, но в биатлоне точно нет

«Иностранцы могут завидовать нам в лыжах, но в биатлоне точно нет. Продолжая мысль Елены Валерьевны — если посмотреть на футбол, то сто процентов люди, которые играют в Англии, Испании и Италии, завидуют нашему российскому чемпионату. А в НХЛ люди ночами не спят: “Как бы нам поиграть в КХЛ!” Поэтому Вяльбе без всякого сомнения права — нам все завидуют.



Если говорить об этом серьезно, то в каком смысле завидуют? Хочется понять слова Елены Валерьевны. Они могут завидовать, что у них такого комментатора по биатлону, как я, нет. В этом полностью согласен с Вяльбе — любой норвежец знает, что самым популярным комментатором по лыжам и биатлону, когда мы ездили на международные соревнования, был я. Безусловно, завидуют!



Вяльбе — счастливый человек, если не смотрит международные старты, а все остальные усиленно смотрят и следят за тем, что происходит. Советую Елене Валерьевне расширять кругозор, потому что мы должны нести спорт повсеместно как русскую культуру. Поэтому если не смотреть, то можно одичать, на правда ли?



Сплю и вижу, как какой-нибудь Холанд завидует Дзюбе. Такое тоже может быть, потому что Артем великолепен! А кто-то из именитых европейских тренеров завидует Абаскалю, который имеет феноменальную возможность лепить что-то интересное в “Спартаке”. Завистей бывает много, но вам лучше об этом спросить у Вяльбе — она в этом дока!» — сказал Губерниев корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.